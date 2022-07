Ti hanno cancellato il volo? Usa una di questa App per farti rimborsare velocemente (Di venerdì 15 luglio 2022) Di questi tempi non è raro vedersi cancellato il volo e le conseguenze spesso, tra cambi di programma e richieste di rimborso, non sono così facili da gestire. Ecco allora emergere alcuni servizi che tramite app giungono in soccorso per semplificare le operazioni: scopriamone alcune. Ecco alcune app e portali che supportano le procedure di rimborso di voli cancellati – ComputerMagazine.itPensionamenti anticipati, blocco delle assunzioni, taglio del personale di volo e di terra, aumento dei costi del carburante: i due anni di pandemia e la crisi internazionale scaturita dal conflitto tra Russia ed Ucraina hanno inferto un duro colpo a compagnie aeree di tutto il mondo, che ora fanno i conti con il ritorno della domanda di viaggio, aumentata soprattutto con l’affievolirsi del fenomeno pandemico. E, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Di questi tempi non è raro vedersiile le conseguenze spesso, tra cambi di programma e richieste di rimborso, non sono così facili da gestire. Ecco allora emergere alcuni servizi che tramite app giungono in soccorso per semplificare le operazioni: scopriamone alcune. Ecco alcune app e portali che supportano le procedure di rimborso di voli cancellati – ComputerMagazine.itPensionamenti anticipati, blocco delle assunzioni, taglio del personale die di terra, aumento dei costi del carburante: i due anni di pandemia e la crisi internazionale scaturita dal conflitto tra Russia ed Ucrainainferto un duro colpo a compagnie aeree di tutto il mondo, che ora fanno i conti con il ritorno della domanda di viaggio, aumentata soprattutto con l’affievolirsi del fenomeno pandemico. E, ...

