Thomas Tuchel sulle possibilità del ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea

Pubblicità

futbolarena : ??? Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo transferine onay vermedi. (Fabrizio Romano) - sportli26181512 : Tuchel: 'Lukaku aveva il desiderio di andarsene e lo abbiamo accontentato. Un ritorno? Non decido io': L'allenatore… - kubastuff : RT @futbolarena: ??? Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo transferine onay vermedi. (Fabrizio Romano) - Armaan14585177 : RT @VOLEapp: ? Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo transferini veto etti. ?? (Fabrizio Romano) - VOLEapp : ? Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo transferini veto etti. ?? (Fabrizio Romano) -

Milan News 24

È un Chelsea pigliatutto quello che in queste ore sta cercando di rinforzare la rosa agli ordini di. La nuova proprietà statunitense, per ordine del tycoon Todd Boehly, ha ...Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports UK , il tecnico del Chelseaha parlato di Romelu Lukaku . L'allenatore tedesco ha spiegato i motivi che hanno portato BigRom a lasciare Londra dopo solo un anno.SU LUKAKU: 'VOLEVA ANDARE VIA, ABBIAMO DECISO ... Cristiano Ronaldo, quale futuro Tuchel gli dice di no al Chelsea Presnel Kimpembe lascerà probabilmente il club della sua città natale quest'estate dopo le sue dichiarazioni controverse. Thomas Tuchel non è estraneo all'interesse ...Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del futuro di Lukaku: messaggio chiaro all'Inter ...