The Rising – Caccia al mio Assassino in onda il 15 luglio su Sky Atlantic in un'unica serata: la trama (Di venerdì 15 luglio 2022) The Rising – Caccia al mio Assassino debutta in prima tv in Italia il 15 luglio su Sky Atlantic, con la programmazione dell'intera prima stagione in un'unica serata. A partire dalle 21.10, il canale 110 di Sky trasmette in sequenza tutti gli 8 episodi della serie soprannaturale inglese: si tratta di una produzione originale Sky basata sul format belga (Hotel) Beau Séjour del 2017 di Bert Van Dael e Sanne Nuyens. La trama di The Rising – Caccia al mio Assassino parte dal misterioso caso della giovane Neve Kelly (interpretata da Clara Rugaard), che riesce a riemergere dalle profondità di un lago. Arrivata a casa, esausta e atterrita, la ragazza si rende conto di essere invisibile alla sua famiglia:

