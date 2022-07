Terza serata del BCT: tutti in piedi per “Rido perché ti amo” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Ieri sera, nella Terza giornata del BCT, il cast del film “Rido perché ti amo”, sapientemente diretto da Paolo Ruffini, si è riunito nella suggestiva cornice dei Giardini della Rocca dei Rettori per la sua anteprima nazionale. Il film, come racconta Paolo Ruffini che interpreta Ciro Esposito, un livornese che per via del nome tutti scambiano per napoletano, è una commedia d’amore corale. La sceneggiatura, nata da un soggetto del compianto regista Max Croci, è stata scritta con Max Giusti, Francesca Romano e con Nicola Nocella che è anche il protagonista della pellicola e narra la storia di due bambini che si promettono di sposarsi il 14 febbraio una volta compiuti i trentasei anni. Ma qualcosa non va come deve andare perché a una settimana dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Ieri sera, nellagiornata del BCT, il cast del film “ti amo”, sapientemente diretto da Paolo Ruffini, si è riunito nella suggestiva cornice dei Giardini della Rocca dei Rettori per la sua anteprima nazionale. Il film, come racconta Paolo Ruffini che interpreta Ciro Esposito, un livornese che per via del nomescambiano per napoletano, è una commedia d’amore corale. La sceneggiatura, nata da un soggetto del compianto regista Max Croci, è stata scritta con Max Giusti, Francesca Romano e con Nicola Nocella che è anche il protagonista della pellicola e narra la storia di due bambini che si promettono di sposarsi il 14 febbraio una volta compiuti i trentasei anni. Ma qualcosa non va come deve andarea una settimana dal ...

