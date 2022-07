Terra Amara Anticipazioni Turche | Zuleyha disperata Yilmaz è morto!

(Di venerdì 15 luglio 2022) Scopriamo lediprovenienti dalla Turchia. Nelle nuove puntate della soap di Canale 5,apprenderà cheè rimasto vittima di un incendio scoppiato in carcere e si dispererà per la morte dell’amato.

Pubblicità

telodogratis : Terra amara: le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Terra Amara 18 luglio 2022: episodio 12 - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni del 18 luglio: il viaggio di nozze di Zuleyha - redazionetvsoap : Conosciamo meglio l'attrice che interpreta SERMIN in #terraamara - fashionsoaptv : Terra Amara ottiene un altro buon ascolto! La soap turca continua a convincere il pubblico! #TerraAmara #Ascolti… -

Simona De Gregorio Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 luglio Tutte le trame e le anticipazioni di "" Sospetti e veleni girano intorno alla gravidanza di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e molti cominciano a credere che il padre non sia Demir (Murat Unalmis). Nel frattempo, Hunkar (Vahide ..., anticipazioni puntata 15 luglio: Zuleyha, sposa infelice di Demir Le anticipazioni della puntata di, in onda il 15 luglio , ci dicono che Zuleyha sarà costretta a sposare ...Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno numerosi colpi di scena ed i due protagonisti saranno in pericolo: ecco le trame al 22 luglio! La serie tv turca Terra Amara ha debuttato sul piccolo ...Sospetti e veleni girano intorno alla gravidanza di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e molti cominciano a credere che il padre non sia Demir (Murat Unalmis). Nel frattempo, Hunkar (Vahide Percin) sta ...