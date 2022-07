Tennis | WTA Budapest 2022 | Martina Trevisan sconfitta ai quarti di finale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si ferma aidiil cammino dinel torneo WTA di. Lata toscana è statadall’ungherese Anna Bondar, numero 53 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Una giornata amara per ilitaliano, visto che anche Elisabetta Cocciaretto si è dovuta arrendere all’americana Bernarda Pera, con il sogno del derby azzurro che è sfumato.ha sofferto al servizio, ottenendo appena il 49% dei punti con la prima ed il 42% con la seconda. L’azzurra ha concesso ben diciassette palle break, salvandone undici. Bondar ha sicuramente ottenuto molto di più dal servizio, vincendo il 71% di punti con la prima. Eppure il match era partito ...

