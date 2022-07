Telerilevamento marino tra Minturno e Fondi | Guardia costiera in azione per tutelare la costa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 luglio 2022) Nell’ambito delle attività condotte dalla Capitaneria di porto di Gaeta per la vigilanza, la tutela e la salvadell’ambientesotto il coordinamento del 3° C.C.A.M. (Centro controllo ambiente) della Direzione marittima di Civitavecchia, nelle prime ore della giornata odierna si è svolta una missione diaereo da parte dell’elicottero AW 139 “Nemo 8” della. Il velivolo, di stanza presso la base aerea di Catania, infatti, oltre ad essere impiegato per missioni di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, essendo dotato di sofisticati sistemi diambientale, equipaggiati con tecnologia multiscan e multibeam, viene impiegato, su richiesta dei Comandi territoriali, per il...