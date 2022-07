Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a sinistra (anche per i sondaggi) (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel Congresso spagnolo martedì scorso si è vista una scena a cui non si assisteva da tempo. Le fila della sinistra applaudivano con fervore alle parole del presidente del governo, Pedro Sánchez, che in poco più di un’ora e mezza ha risanato i rapporti della coalizione e ha mandato un messaggio chiaro all’elettorato di sinistra, scontento per la crisi che sta vivendo il Paese, come altri in Europa. Il premier socialista ha annunciato una decina di misure fortemente progressiste, alcune molto più in linea con la politica di Unidas Podemos, per alleviare le conseguenze dell’inflazione – che a giugno ha raggiunto il 10,2%, il peggior dato in 37 anni – e per “Distribuire in modo equo e giusto” gli effetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel Congresso spagnolo martedì scorso si è vista una scena a cui non si assisteva da tempo. Le filaapplaudivano con fervoreparole del presidente del governo, Pedro Sánchez, che in poco più di un’ora e mezza ha risanato i rapporticoalizione e ha mandato un messaggio chiaro all’elettorato di, scontento per lache sta vivendo il Paese, come altri in Europa. Il premier socialista ha annunciato una decina di misure fortemente progressiste, alcune molto più in linea con la politica di Unidas Podemos, perviare le conseguenze dell’inflazione – che a giugno ha raggiunto il 10,2%, il peggior dato in 37 anni – e per “ine giusto” gli effetti ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a… - matteosalvinimi : Grazie alle barricate della Lega, rinviati droga libera e cittadinanza facile. Ora occupiamoci di tasse e lavoro. P… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “RINVIATI DROGA E CITTADINANZA FACILE, PROMESSA MANTENUTA”* “Grazie alle barricate della Lega,… - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a si… - fiordisale : RT @fattoquotidiano: Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a si… -