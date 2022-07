Tale e Quale Show | cast chiuso | fuori le Selassié | dentro Valeria Marini e Alessandra Mussolini

Leggi su biccy

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ildella nuova edizione diè stato ufficialmentee secondo quanto scritto da TvBlog, purtroppo, le principessenon sarebbero state arruolate. Un grosso errore perché in undici edizioni già andate in onda non si è mai visto un terzetto tutto al femminile in gara, che avrebbe potuto portare sul palco personaggi mai interpretati. Come ad esempio le Cleopatra, le Las Ketchup, le Destiny’s Child, le Sugababes, le The Supremes, il trio Ariana Grande, Nicki Minaj e Jessie J in Bang Bang, ma soprattutto le Lucky Star. Al posto del terzetto delle principesse sarebbe stato preso un duo famoso, i Los Locos, al secolo Roberto Boribello e Paolo Franchetto, autori e interpreti de Macarena e di Mueve La Colita....