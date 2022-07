Taglio rasato per un’estate no gender: il buzz cut delle “figlie di Hollywood” (Di venerdì 15 luglio 2022) Instagram@willowsmith Per sfoggiare un Taglio rasato come un buzz cut ci vuole coraggio. O, forse, basta il giusto patrimonio genetico. Le teste più coraggiose di Hollywood, infatti, sembrano aver ricevuto una vera e propria investitura, almeno in fatto di buzz cut. È innegabile: i tagli rasati più belli dell’estate 2022 appartengono a Willow Smith, Rumer Willis e Iris Law. Figlie d’arte, che hanno abilmente copiato il loro Taglio di capelli dai genitori. C’è chi, come Willow Smith, ha deciso di rasare completamente la chioma per dimostrarsi solidale a mamma Jada Pinkett Smith. E chi, Iris Law ad esempio, ha deciso di eliminare completamente le lunghezze per dare una svolta alla carriera. Forse ispirata da papà Jude Law nel 2001. Ipa Qualche anno fa, poi, persino Rumer Willis aveva scelto ... Leggi su amica (Di venerdì 15 luglio 2022) Instagram@willowsmith Per sfoggiare uncome uncut ci vuole coraggio. O, forse, basta il giusto patrimonio genetico. Le teste più coraggiose di Hollywood, infatti, sembrano aver ricevuto una vera e propria investitura, almeno in fatto dicut. È innegabile: i tagli rasati più belli dell’estate 2022 appartengono a Willow Smith, Rumer Willis e Iris Law. Figlie d’arte, che hanno abilmente copiato il lorodi capelli dai genitori. C’è chi, come Willow Smith, ha deciso di rasare completamente la chioma per dimostrarsi solidale a mamma Jada Pinkett Smith. E chi, Iris Law ad esempio, ha deciso di eliminare completamente le lunghezze per dare una svolta alla carriera. Forse ispirata da papà Jude Law nel 2001. Ipa Qualche anno fa, poi, persino Rumer Willis aveva scelto ...

Pubblicità

quartobloccoRo : La mia parrucchiera fa invidia a angelina per quanto e' bona ?? e quando mi dice lu stai bene rasato o col doppio ta… - viltrio : @CollarTurned_Up Comunque rasato è quel tuo zio piacente che a una certa ha capito che la situazione stava degenera… - Ceruzeko : @poicipensa44 Ma poi sono tutti vestiti uguali, non hanno una personalità. Pantaloncini, maglia lunga e calzettoni.… - frav281 : Che bello Tommy non si è rasato i capelli.. Questo nuovo taglio di capelli è un grande sì?? #tzvip -