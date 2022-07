Taekwondo, Mondiali Juniores 2022: i convocati dell’Italia per la manifestazione planetaria (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo i convocati per i Mondiali Cadetti, lo staff tecnico azzurro del Taekwondo ha reso noti anche gli atleti selezionati per la rassegna iridata Juniores 2022, che si terrà sempre in quel di Sofia, ma dal periodo che va dal 2 al 7 agosto prossimi. Sono ben 20 i convocati, equamente divisi: 10 ragazzi e 10 ragazze. Dai -42 kg di Giusy Ionta ai +78 kg di Giuseppe Caputo, in una settimana che si preannuncia assai intensa e che potrebbe lanciare qualche prospetto verso il mondo dei “Big” dove, in questo momento, i riferimenti assoluti sono Simone Alessio, Vito Dell’Aquila e Maristella Smiraglia. Taekwondo, Mondiali Juniores 2022: i convocati dell’Italia Juniores ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo iper iCadetti, lo staff tecnico azzurro delha reso noti anche gli atleti selezionati per la rassegna iridata, che si terrà sempre in quel di Sofia, ma dal periodo che va dal 2 al 7 agosto prossimi. Sono ben 20 i, equamente divisi: 10 ragazzi e 10 ragazze. Dai -42 kg di Giusy Ionta ai +78 kg di Giuseppe Caputo, in una settimana che si preannuncia assai intensa e che potrebbe lanciare qualche prospetto verso il mondo dei “Big” dove, in questo momento, i riferimenti assoluti sono Simone Alessio, Vito Dell’Aquila e Maristella Smiraglia.: i...

