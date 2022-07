Sugo acido: il rimedio della nonna che funziona (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco il rimedio della nonna altamente efficace e utile che vi servirà a porre rimedio in caso di Sugo acido. Si tratta di un metodo estremamente funzionale Mangiare il Sugo la domenica è un’abitudine a cui milioni di italiani non vorrebbero mai rinunciare. Il pranzo domenicale, infatti, è spesso scandito da sapori della terra e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco ilaltamente efficace e utile che vi servirà a porrein caso di. Si tratta di un metodo estremamentele Mangiare illa domenica è un’abitudine a cui milioni di italiani non vorrebbero mai rinunciare. Il pranzo domenicale, infatti, è spesso scandito da saporiterra e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SabryHope : io: “mamma ma hai buttato il sugo di ieri?” mamma: “sì è diventato acido, con sto caldo va messo in frigo” io che… - eliastorietese : @lindaromanoff ho avuto lo sbocco tutta la notte, l’ananas cotto in forno con il sugo di merda era acido in culo -