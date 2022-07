Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno | dopo anni viene fuori la verità | perché gli attori si sono lasciati

(Di venerdì 15 luglio 2022) Forse non molti lo ricordano ma,erano una coppia, forse una delle coppie più belle dello spettacolo. Ma da un momento all'altro hanno messo fine alla loro storia.il motivo della loro rottura.è un attore e regista di grande successo. Nel corso degliha partecipato a diverse pellicole chediventati dei veri e propri cult del cinema italiano, come Radiofreccia, L' ultimo bacio e Le fate ignoranti. Solo l'anno scorso ha dato ancora una volta prova del suo talento recitando nel cortometraggio di Leonardo D'Agostini. Parlando di questa esperienza ha descritto i suoi ultimiin ...

Pubblicità

GiusCandela : Nel 2023 Call My Agent Italia, le guest star saranno: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Mat… - EffecomeF : RT @raimovie: A un anno dalla scomparsa, dedichiamo una serata a #LiberoDeRienzo: ?? - BibliotecaDesio : RT @raimovie: A un anno dalla scomparsa, dedichiamo una serata a #LiberoDeRienzo: ?? - hug_me_jd : RT @GiusCandela: Nel 2023 Call My Agent Italia, le guest star saranno: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Matilda De… - claudia_emme_rm : RT @raimovie: A un anno dalla scomparsa, dedichiamo una serata a #LiberoDeRienzo: ?? -

Esquire Italia

... come, Anita Caprioli e lo stesso Libero De Rienzo.Confermati anche, Matilda De Angelis e Corrado Guzzanti . Grazia a un post su Instagram condiviso da Sky Italia, sappiamo anche che prenderanno parte al remake del capolavoro seriale ... I 10 migliori film di Stefano Accorsi da rivedere in attesa dei prossimi I l 15 luglio di un anno fa veniva trovato il corpo privo di vita di Libero De Rienzo, l’attore di Santa Maradona, della trilogia di Smetto quando voglio e di Takeaway, l’ultimo film a cui ha preso pa ...In arrivo nel 2023 anche Call My Agent – Italia, che racconta le storie di agenti alle prese con tragicomiche problematiche (guest star come Stefano Accorsi, Paola Cortellesi e Paolo Sorrentino ...