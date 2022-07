Stampa estera sicura: Diallo c’è il Napoli, le cifre, come si fa con l’ingaggio? (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Napoli sta lavorando per trovare il sostituto di Kalidou Koulibaly, la Stampa estera soprattutto in Francia rilanciano il nome di Diallo del PSG. Il giocatore è stato escluso dalla tournée estiva e secondo l’Equipe sarebbe vicinissimo al club azzurro. Aurelio De Laurentiis è arrivato in ritiro proprio per cercare di risolvere il problema difensore, oltre ad altre questioni di mercato presentate da Aurelio De Laurentiis. Diallo per il Napoli sarebbe un’occasione importante, dato che il club parigino è pronto a venderlo ed è totalmente fuori dalla rosa. Intanto il club di De Laurentiis con il PSG tratta pure Navas, a dimostrazione che la fiducia in Meret è davvero scarsa. Dalla Francia fanno sapere che per Diallo il Napoli può chiudere a 20 milioni ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilsta lavorando per trovare il sostituto di Kalidou Koulibaly, lasoprattutto in Francia rilanciano il nome didel PSG. Il giocatore è stato escluso dalla tournée estiva e secondo l’Equipe sarebbe vicinissimo al club azzurro. Aurelio De Laurentiis è arrivato in ritiro proprio per cercare di risolvere il problema difensore, oltre ad altre questioni di mercato presentate da Aurelio De Laurentiis.per ilsarebbe un’occasione importante, dato che il club parigino è pronto a venderlo ed è totalmente fuori dalla rosa. Intanto il club di De Laurentiis con il PSG tratta pure Navas, a dimostrazione che la fiducia in Meret è davvero scarsa. Dalla Francia fanno sapere che perilpuò chiudere a 20 milioni ...

