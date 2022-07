Stagione 2022/23, il calendario del Benevento: debutto con il Cosenza (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stato sorteggiato a Reggio Calabria il calendario di serie B per la Stagione 2022/23. Un torneo lungo che partirà in anticipo (12 agosto), che non si fermerà a novembre per il Mondiale ma dal 27 dicembre al 13 gennaio e che si concluderà il 19 maggio 2023. Previsti due turni infrasettimanali (8 dicembre e 28 febbraio), quattro le soste: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo. Il Benevento di Fabio Caserta inizierà il suo cammino in casa contro il Cosenza. La seconda a Marassi contro il Genoa. IN AGGIORNAMENTO IL calendario COMPLETO DEL Benevento: 1^ giornata (13/14 agosto): Benevento-Cosenza 2^ giornata (20/21 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato sorteggiato a Reggio Calabria ildi serie B per la/23. Un torneo lungo che partirà in anticipo (12 agosto), che non si fermerà a novembre per il Mondiale ma dal 27 dicembre al 13 gennaio e che si concluderà il 19 maggio 2023. Previsti due turni infrasettimanali (8 dicembre e 28 febbraio), quattro le soste: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo. Ildi Fabio Caserta inizierà il suo cammino in casa contro il. La seconda a Marassi contro il Genoa. IN AGGIORNAMENTO ILCOMPLETO DEL: 1^ giornata (13/14 agosto):2^ giornata (20/21 ...

