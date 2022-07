Sri Lanka: premier nominato presidente ad interim (Di venerdì 15 luglio 2022) Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha giurato come presidente ad interim del Paese e il Parlamento eleggerà il nuovo presidente il 20 luglio, dopo le dimissioni di Gotabaya ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Il primo ministro dello Sri, Ranil Wickremesinghe, ha giurato comeaddel Paese e il Parlamento eleggerà il nuovoil 20 luglio, dopo le dimissioni di Gotabaya ...

Pubblicità

ladyonorato : La rivoluzione in Sri Lanka è esplosa a causa della crisi economica, innescata precisamente dalla brusca virata ver… - MediasetTgcom24 : Sri Lanka, il presidente comunica le dimissioni via e-mail #SriLanka - fabiochiusi : Dallo Sri Lanka all'Inghilterra la democrazia non se la sta passando molto bene, dice Renzi. Solo in Arabia Saudi… - transnazionale : Sri Lanka: manifestanti, ci ritiriamo da edifici occupati #spaziotransnazionale informa - telodogratis : Sri Lanka nel caos, cosa sta succedendo e quanto costa la crisi -