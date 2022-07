Sri Lanka nel caos, cosa sta succedendo e quanto costa la crisi (Di venerdì 15 luglio 2022) Una volta un saggio disse: “Più in alto sali, più male sentirai se cadi”. Lo sa bene lo Sri Lanka, alle prese con la peggiore crisi politica ed economica dal 1948, anno in cui ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Un Paese tutt’altro che povero, al contrario della percezione che se ne potrebbe avere, se paragonato agli altri Stati dell’area di appartenenza (inclusa l’India). I social e le televisioni di tutto il mondo sono piene delle immagini della rivolta di massa dei cittadini, scesi in piazza per l’aumento insostenibile dei prezzi (soprattutto dei carburanti) e dell’inflazione (per quanto riguarda l’Italia, ne abbiamo parlato qui) e per il profondo dissenso nei confronti della famiglia Rajapaksa, che governa il Paese da oltre 20 anni. E che lo ha fatto con derive populistiche e politiche economiche che hanno portato alla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Una volta un saggio disse: “Più in alto sali, più male sentirai se cadi”. Lo sa bene lo Sri, alle prese con la peggiorepolitica ed economica dal 1948, anno in cui ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Un Paese tutt’altro che povero, al contrario della percezione che se ne potrebbe avere, se paragonato agli altri Stati dell’area di appartenenza (inclusa l’India). I social e le televisioni di tutto il mondo sono piene delle immagini della rivolta di massa dei cittadini, scesi in piazza per l’aumento insostenibile dei prezzi (soprattutto dei carburanti) e dell’inflazione (perriguarda l’Italia, ne abbiamo parlato qui) e per il profondo dissenso nei confronti della famiglia Rajapaksa, che governa il Paese da oltre 20 anni. E che lo ha fatto con derive populistiche e politiche economiche che hanno portato alla ...

