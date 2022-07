Sri Lanka, il presidente Rajapaksa si è dimesso via mail: il Primo Ministro prende il suo posto ad interim, Parlamento pronto ad eleggere il successore (Di venerdì 15 luglio 2022) Gotabaya Rajapaksa, il presidente dello Sri Lanka fuggito nei giorni scorsi alle Maldive, si è dimesso dall’incarico con una mail inviata allo Speaker del Parlamento da Singapore, dove si trova ora. Le sue dimissioni sono state formalmente accettate con effetto immediato e adesso l’incarico passa nelle mani del Primo Ministro. Il premier Ranil Wickremesinghe, anche lui nel mirino delle contestazioni, si insedierà come presidente ad interim fino all’elezione del nuovo capo di Stato da parte del Parlamento, un processo che potrebbe richiedere una settimana. L’Assemblea dovrebbe riunirsi domani per avviare il processo di elezione di un nuovo presidente che servirà per il resto del mandato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Gotabaya, ildello Srifuggito nei giorni scorsi alle Maldive, si èdall’incarico con unainviata allo Speaker delda Singapore, dove si trova ora. Le sue dimissioni sono state formalmente accettate con effetto immediato e adesso l’incarico passa nelle mani del. Il premier Ranil Wickremesinghe, anche lui nel mirino delle contestazioni, si insedierà comeadfino all’elezione del nuovo capo di Stato da parte del, un processo che potrebbe richiedere una settimana. L’Assemblea dovrebbe riunirsi domani per avviare il processo di elezione di un nuovoche servirà per il resto del mandato ...

