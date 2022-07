Sprechi del settore legale, Basile torna alla carica: “Compensi sproporzionati” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vice segretario del circolo PD di Benevento, Pasquale Basile. “Nonostante le denunce e le sollecitazioni fatte dal sottoscritto nel mese di Marzo 2022 cui seguì una non risposta da parte dell’assessore Giorgione, si registra che ancora oggi presso il settore legale del Comune di Benevento, per altre nuove sentenze semplicemente per dichiarare l’ improcedibilità delle azioni a causa dell’avvenuto dissesto, ci si autoliquida come compenso professionale ingenti somme di danaro su ogni singola sentenza. Basta controllare gli atti del Comune di Benevento per avere conferma di quanto scritto come ad esempio la determina dirigenziale N.23del17-06-2022, REGISTROGENERALEN.667DEL22-06-2022. Parliamo di spese sproporzionate rispetto alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vice segretario del circolo PD di Benevento, Pasquale. “Nonostante le denunce e le sollecitazioni fatte dal sottoscritto nel mese di Marzo 2022 cui seguì una non risposta da parte dell’assessore Giorgione, si registra che ancora oggi presso ildel Comune di Benevento, per altre nuove sentenze semplicemente per dichiarare l’ improcedibilità delle azioni a causa dell’avvenuto dissesto, ci si autoliquida come compenso professionale ingenti somme di danaro su ogni singola sentenza. Basta controllare gli atti del Comune di Benevento per avere conferma di quanto scritto come ad esempio la determina dirigenziale N.23del17-06-2022, REGISTROGENERALEN.667DEL22-06-2022. Parliamo di spese sproporzionate rispetto...

