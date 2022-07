Spiagge sarde depredate | la Gdf recupera 1 | 6 kg ciottoli nel bagaglio di un turista campano 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOlbia – La Guardia di finanza di Olbia hato 1,6 kg diasportati dalla spiaggia dell’Isola Rossa. Il sequestro, effettuato nei giorni scorsi dai militari in servizio al porto Isola Bianca, è avvenuto nell’ambito dei controlli sui passeggeri in partenza dalla città gallurese per Livorno. I finanzieri hanno fermato per un controllo un 50enne campano, residente in provincia di Lucca, in vacanza con la propria famiglia. Nelsono stati trovati un centinaio diche l’uomo ha dichiarato di aver raccolto dalla spiaggia della borgata marina di Trinità D’Augultu e Vignola Complessivamente, l’attività di polizia ambientale condotta dal Corpo in questo primo scorcio di estate ha permesso di rinvenire oltre 5 chili tra conchiglie,e sabbia ...