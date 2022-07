Spaccio di cocaina e detenzione illegale di armi | scarcerato Marco Iovino

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GIP presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, accogliendo l’istanza degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha disposto la scarcerazione del noto pregiudicato, di 57 anni, di Montesarchio, detenuto dal 28 marzo scorso perchè colto nella presunta flagranza del reato didi 206 grammi di, da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 600 dosi singole, nonché didi due pistole, di cui una con matricola abrasa e frutto di ricettazione, oltre a diverse decine di munizioni, concedendogli gli arresti domiciliari. Come si ricorderà lee la droga erano custodite in una vano ricavato nel muro della sua abitazione di Montesarchio, nella esclusiva disponibilità dello ...

