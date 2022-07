Sonia Bruganelli | l’opinionista finisce nella bufera | la foto che ha diviso il web

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 15 luglio 2022)negli ultimi giorni è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune affermazioni che hanno letteralmenteil pubblico, tra fan sfegatati e hater accaniti. Scopriamo il motivo per il quale l’imprenditrice romana sta facendo parlare molto di sé.-Altranotizia-(Fonte: Google)ha pubblicato dei contenuti sui social che da un lato sono piaciuti tanto, ma dall’altro invece sono stati aspramente criticati.è diventata famosa dopo aver partecipato in qualità di ospite a tante trasmissioni del palinsesto Mediaset, come Tira e Molla, il programma in cui ha incontrato l’uomo per il quale ha perso la testa. Stiamo ...