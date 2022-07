Sonia Bruganelli | la malattia della figlia | “Ci sono state delle complicazioni…”

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’opinionistafa una confessione circa ladi suaSilvia Bonolis: ecco le sue parole Unadonne che si è fatta conoscere per via del suo carattere schietto, diretto e molto professionale è lei, la bella. Il suo volto è sempre stato associato a quello di suo marito Paolo Bonolis, ma nello scorso anno si è data una possibilità come opinionista nel noto programma di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Con il cuore in mano, di recente la donna ha fatto una confessione circa ladi suache ha emozionato il web. curiosità (foto web)Giovanissima, consegue la laurea in Scienzecomunicazione con il massimo ...

Pubblicità

infoitcultura : Sonia Bruganelli al centro della polemica: Maurizio Costanzo la difende - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli al centro della polemica: Maurizio Costanzo la difende #gfvip #gfvip7 #SoniaBruganelli - blogtivvu : Sonia Bruganelli “acida e polemica” al Grande Fratello Vip? Parla Costanzo - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli, l`opinionista finisce nella bufera: la foto che ha diviso il web - - ParliamoDiNews : Costanzo: `Perché Sonia Bruganelli è acida e polemica al GF Vip` #MaurizioCostanzo #soniabruganelli #15luglio -

In queste ore molti personaggi famosi sono intervenuti a dire la loro in merito a questa discussa vicenda, non ha mancato di farlo anche, con parole piuttosto al veleno: ecco cosa ...L'ex naufraga ha poi espresso il suo vivo interesse per il Grande Fratello Vip , " mai dire mai, io sono qui che aspetto ", ha confidato parlando poi delle opinionistee Orietta ...Maurizio Costanzo ha detto la sua in merito a Sonia Bruganelli, spiazzando tutti. Il giornalista ha fatto delle considerazioni basandosi al ruolo di opinionista al Gf Vip: ecco che cosa ha detto. Il ...In queste ore molti personaggi famosi sono intervenuti a dire la loro in merito a questa discussa vicenda, non ha mancato di farlo anche Sonia Bruganelli, con parole piuttosto al veleno ...