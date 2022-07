Sondaggi elettorali Bidimedia, per il 47% le elezioni le vincerà il centrodestra, solo per l’8% il centrosinistra (Di venerdì 15 luglio 2022) I Sondaggi elettorali di Bidimedia non venivano realizzati da aprile, e quindi il confronto con i numeri di tre mesi fa è indicativo di come è cambiato il panorama politico. Quello che emerge è il netto declino dei due partiti vincitori delle elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il primo scende del 2%, andando al 10,2%, la seconda di ben il 3,6%, ed è ora al 14,2%. Gran parte del consenso perso dalla formazione di Salvini va a Fratelli d’Italia, che infatti passa dal 20% al 22,9% e diventa primo partito, superando il Pd, bloccato al 22,3%. Il Partito Democratico non beneficia declino dei pentastellati, i cui voti vanno nell’astensione o in forze minori, come Alternativa, degli ex 5stelle più di sinistra, che è al 0,5%, o a Italexit, che sale di sei decimali al 2,3%. Nel ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 luglio 2022) Idinon venivano realizzati da aprile, e quindi il confronto con i numeri di tre mesi fa è indicativo di come è cambiato il panorama politico. Quello che emerge è il netto declino dei due partiti vincitori delledel 2018, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il primo scende del 2%, andando al 10,2%, la seconda di ben il 3,6%, ed è ora al 14,2%. Gran parte del consenso perso dalla formazione di Salvini va a Fratelli d’Italia, che infatti passa dal 20% al 22,9% e diventa primo partito, superando il Pd, bloccato al 22,3%. Il Partito Democratico non beneficia declino dei pentastellati, i cui voti vanno nell’astensione o in forze minori, come Alternativa, degli ex 5stelle più di sinistra, che è al 0,5%, o a Italexit, che sale di sei decimali al 2,3%. Nel ...

Pubblicità

AnnaBassi14 : @dariodangelo91 Manovra che serve solo a loro per vedere quanti fedelissimi, che invece di punirli per la caduta de… - CescaAstux : @itinagli Basta leggere i sondaggi elettorali di oggi per dare una risposta - matteocontini2 : @mausay @pier_falasca Ma non penso che sia proprio parte dell’equazione. Cosa ha scatenato questa crisi? La scissio… - robertobudro : I #5stelle vogliono andare al voto,forti di non si quale convinzione dopo i sondaggi elettorali degli ultimi tempi.… - BrunoZariati : @Paolo160376 @Mamoziocag8 @mariocalabresi @GiuseppeConteIT Ancora con sta cosa degli inciuci..in Germania secondo t… -