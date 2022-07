Solo su Mediaset Infinity: Infinity+ con la Uefa Champions League, STARZPLAY e Midnight Factory insieme a 9,99€ al mese (Di venerdì 15 luglio 2022) Infinity+, STARZPLAY e Midnight Factory insieme a soli 9,99€ anziché 17,97€ è la nuova offerta disponibile Solo su Mediaset Infinity fino al 31 agosto. Il prezzo di 9,99€ è valido per i primi 12 mesi, poi si rinnova a 12,99€ al mese. È sempre possibile disdire. L’offerta è rivolta a nuovi ed ex clienti, la Uefa Champions League, ovviamente, è inclusa. ... Leggi su dday (Di venerdì 15 luglio 2022)+,a soli 9,99€ anziché 17,97€ è la nuova offerta disponibilesufino al 31 agosto. Il prezzo di 9,99€ è valido per i primi 12 mesi, poi si rinnova a 12,99€ al. È sempre possibile disdire. L’offerta è rivolta a nuovi ed ex clienti, la, ovviamente, è inclusa. ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, la Russia: 'Usa inviano armi solo per prolungare conflitto' #usa #washington #americani #ucraina #russa - TheGreatGrey2 : @pisto_gol 1. Io leggo giornalai e cervi che dicono, ad esempio, che tu sei stato allontanato da Mediaset per volon… - monica603277441 : ELOGIATE I DISTRUTTORI DELL'ITALIA, CHI ANDRA' AL POSTO DI QUESTO SARA' COLUI CHE CI DARA' IL COLPO DI GRAZIA, MA L… - MariAnn02373805 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia MELONI, SE NON SI RIDA' ONORE DIO E PATRIA, X SACRILEGIO COLLUSIONE RAICHIESA STATO… - MariAnn02373805 : @lorenz_frigerio @ritadallachiesa @Salvo_Palazzolo @MovAgendeRosse @LeolucaOrlando1 @BeppeGiulietti @Manubonc… -