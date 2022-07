Soleil, la doccia sexy che manda in tilt i fan | Splendida con quel bikini ridottissimo (Di venerdì 15 luglio 2022) Soleil Sorge è una ragazza dal carattere deciso e intraprendente. Di una bellezza straordinaria, ormai è diventata da tempo una seguitissima influencer. Proprio sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto che lascia i suoi fan senza parole. Una doccia veramente bollente. Soleil Anastasia Sorge, conosciuta da tutti come Soleil Stasi, è stata una delle più apprezzate concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con i suoi atteggiamenti ai limiti del provocatorio ha attirato su di sé molte attenzioni che l’hanno comunque fatta emergere da un punto di vista professionale. Da quel momento anche il suo profilo Instagram è esploso e Soleil, come questa volta, lo alimenta con scatti che catturano l’interesse di tutto il suo numerosissimo pubblico. ... Leggi su topicnews (Di venerdì 15 luglio 2022)Sorge è una ragazza dal carattere deciso e intraprendente. Di una bellezza straordinaria, ormai è diventata da tempo una seguitissima influencer. Proprio sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto che lascia i suoi fan senza parole. Unaveramente bollente.Anastasia Sorge, conosciuta da tutti comeStasi, è stata una delle più apprezzate concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con i suoi atteggiamenti ai limiti del provocatorio ha attirato su di sé molte attenzioni che l’hanno comunque fatta emergere da un punto di vista professionale. Damomento anche il suo profilo Instagram è esploso e, come questa volta, lo alimenta con scatti che catturano l’interesse di tutto il suo numerosissimo pubblico. ...

