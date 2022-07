Pubblicità

...nei confronti dei Centri clinici Nemo - di cui il 50% dei pazienti presi in carico ha la- ... con una particolare attenzione'Empowerment della persona malata, della consapevolezza e dell'......l'impegno nei confronti dei Centri Clinici NeMO - di cui il 50% dei pazienti presi in carico è-... con una particolare attenzione'Empowerment della persona malata, della consapevolezza e dell'... Sla, all'assemblea Aisla i risultati del 2021: obiettivi futuri e tecnologia Il bene comune, dunque, come impegno di missione che parte dalla difesa in prima linea della comunità delle persone con Sla, per aprirsi con coraggio e farsi prossimo ai bisogni di una società in camb ...L’Assemblea nazionale è diventata occasione per annunciare i risultati del 2021, gli obiettivi futuri e l’alleanza triennale con il Politecnico di Torino che darà vita ad una grande sfida tecnologica.