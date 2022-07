Sky Sport Motori Weekend | SuperBike Gran Bretagna, Indycar Toronto, Formula E New York (Di venerdì 15 luglio 2022) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con tanti appuntamenti in pista. Dalle quattro alle due ruote, un Weekend di Motori imperdibile, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.Fino a domenica 17 luglio, da non perdere il World SuperBike Championship con il quinto Round stagionale, in programma al Donington Park in Gran Bretagna,raccontato da Edoardo Vercellesi e Max Temporali. E ancora, la NTT Indycar Series con il Grand Prix of Toronto e la coppia formata daBiagio... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 luglio 2022) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con tanti appuntamenti in pista. Dalle quattro alle due ruote, undiimperdibile, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky24.Fino a domenica 17 luglio, da non perdere il WorldChampionship con il quinto Round stagionale, in programma al Donington Park in,raccontato da Edoardo Vercellesi e Max Temporali. E ancora, la NTTSeries con ild Prix ofe la coppia formata daBiagio...

Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming, guida TV8 e Sky Di seguito, il programma delle prove libere di oggi in Gran Bretagna, che saranno trasmesse in diretta su SkySportMotoGP (canale 208 di Sky), mentre non è prevista copertura televisiva in chiaro su TV8 . Cesc Fabregas giocherà in Italia: colpaccio a sorpresa del Como! Gianluca di Marzio di Sky Sport lancia la bomba di mercato che nessuno, nemmeno il più ottimista tra i tifosi del Como, avrebbe potuto mai immaginare: Cesc Fabregas è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como! ... Sky Sport Scott Ogden Un altro zero pesantissimo in ottica Mondiale per Dennis Foggia, caduto alla Curva 2 a cinque... C'è una storica prima volta in Moto3 ad Assen: il giapponese Sasaki fa un regalo di compleanno a... Dop ... Como, Fabregas in arrivo: pronto un contratto biennale. Le news di calciomercato Accordo raggiunto tra le parti: l'ex Arsenal e Chelsea ha scelto di rimettersi in gioco in Italia con la prospettiva di un futuro da allenatore. Svincolato dopo tre anni al Monaco, Fabregas vanta più ... Di seguito, il programma delle prove libere di oggi in Gran Bretagna, che saranno trasmesse in diretta su SkySportMotoGP (canale 208 di), mentre non è prevista copertura televisiva in chiaro su TV8 .Gianluca di Marzio dilancia la bomba di mercato che nessuno, nemmeno il più ottimista tra i tifosi del Como, avrebbe potuto mai immaginare: Cesc Fabregas è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Como! ... Calciomercato, ultime news e tutte le trattative del 13 luglio Un altro zero pesantissimo in ottica Mondiale per Dennis Foggia, caduto alla Curva 2 a cinque... C'è una storica prima volta in Moto3 ad Assen: il giapponese Sasaki fa un regalo di compleanno a... Dop ...Accordo raggiunto tra le parti: l'ex Arsenal e Chelsea ha scelto di rimettersi in gioco in Italia con la prospettiva di un futuro da allenatore. Svincolato dopo tre anni al Monaco, Fabregas vanta più ...