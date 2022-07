Sky | Petagna è la prima scelta del Monza | tra martedì e mercoledì l’incontro per chiudere

(Di venerdì 15 luglio 2022) Arrivano conferme su conferme: ilsta lavorando lavorando per prendere Andrea. Tra, riferisce Sky, ci sarà un incontro col Napoli per cercare diquesta operazione. Il «bulldozer» è ladi Galliani, è davanti a Pinamonti nelle preferenze del club lombardo. L’ex attaccante dell’Empoli, secondo l’emittente satellitare, è promesso sposo dell’Atalanta. L’intreccio di mercato coinvolge anche Simeone, che è stato richiesto da Spalletti al Napoli in caso di partenza di. L'articolo ilNapolista.

Come riferisceSport, il club di Aurelio De Laurentiis (arrivato ieri sera a Dimaro) ha chiesto ... Andreaè invece richiesto dal Monza (in prestito con obbligo di riscatto), motivo per cui ..."Il prossimo martedì è in programma un incontro per chiudere il colpo. L'attaccante di proprietà del Napoli, infatti, è la prima scelta per l'attacco", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.Se Petagna dovesse concludere il trasferimento al Monza, Pinamonti potrebbe firmare con l’Atalanta dato che l’attaccante dell‘Empoli era uno degli obiettivi del Monza insieme a Petagna.È un intreccio di mercato, che può riguardare anche Simeone in caso di addio di Petagna al Napoli. Questi gli aggiornamenti da Sky Sport sulla doppia trattativa per le punte: “Il Monza sta lavorando ...