Sintomi Covid ma tampone negativo? L’avviso dei medici: «Non basta per poter uscire» (Di venerdì 15 luglio 2022) La nuova ondata di Covid-19 sta facendo registrare ogni giorno più di 100 mila nuovi positivi e il picco deve ancora arrivare. Casi che ormai preoccupano sempre meno gli esperti, considerando l’effetto dei vaccini nel ridurre al mimino le possibilità di ammalarsi in modo grave. In più le misure di contenimento del contagio sono sempre più morbide e c’è già chi pensa di andare a ridurre anche la quarantena per i contagiati. L’epidemiologo dell’università Statale di Milano Carlo La Vecchia, ad esempio, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha proposto una «semplificazione nelle procedure» come l’eliminazione del tampone di uscita, o comunque dell’interruzione della quarantena per chi non ha più Sintomi. Tuttavia, nemmeno un tampone negativo può bastare come garanzia assoluta. Nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) La nuova ondata di-19 sta facendo registrare ogni giorno più di 100 mila nuovi positivi e il picco deve ancora arrivare. Casi che ormai preoccupano sempre meno gli esperti, considerando l’effetto dei vaccini nel ridurre al mimino le possibilità di ammalarsi in modo grave. In più le misure di contenimento del contagio sono sempre più morbide e c’è già chi pensa di andare a ridurre anche la quarantena per i contagiati. L’epidemiologo dell’università Statale di Milano Carlo La Vecchia, ad esempio, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha proposto una «semplificazione nelle procedure» come l’eliminazione deldi uscita, o comunque dell’interruzione della quarantena per chi non ha più. Tuttavia, nemmeno unpuòre come garanzia assoluta. Nella ...

Pubblicità

TgrRaiFVG : La decisione della Task force del FVG: chi è ricoverato in ospedale, se contagiato ma privo di sintomi, non sarà sp… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Posso avere sintomi e risultare negativo al tampone? Sì, e non sei un'eccezione - moles_paolo : @elisaperego78 @Patriziapattys @DocMicheleFiore @salvo_fedele @dgurdasani1 Il valore dell'attività neutralizzante /… - orahounbelnick : Follower storico pro vaccini che recentemente ha smesso di seguirmi si è beccato il covid con sintomi, l'importante… - Pigafetto : RT @HuffPostItalia: Posso avere sintomi e risultare negativo al tampone? Sì, e non sei un'eccezione -