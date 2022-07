Sibilia racconta la favola degli 883 di Max Pezzali

Pubblicità

Alla sceneggiatura Sydney, Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. Max Pezzali e Mauro Repetto, meglio conosciuti come gli 883, contro ogni aspettativa hanno influenzato la ...Torna "Romulus" di Rovere,gli 883, omaggio a "Django" Sono 100 i titoli originali, di cui 60 italiani, proposti da Sky nel 2022. E tanti sono in arrivo. Dal ritorno di Petra , con ...«È la mia prima fiction: ho l’urgenza di raccontare una storia che mi sta molto a cuore, quella di due ragazzi e di come con la loro straordinaria avventura cambiano la ...A un anno dall’improvvisa scomparsa di Libero De Rienzo, Rai Movi e venerdì 15 luglio dalle 21.10 ricorda l’attore di grande talento con due film emblematici: in prima visione assoluta “Takeaway”, l’u ...