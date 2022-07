“Siamo qui solo per riprodurci”: il padre di Elon Musk ha avuto una bimba con la sua figliastra (Di venerdì 15 luglio 2022) Errol Musk, il padre del miliardario Elon Musk (51), ha rivelato di aver avuto un’altra figlia “non pianificata” con Jana Bezuidenhout, la sua figliastra di 35 anni. Lo ha riportato The Sun, a cui il 76enne ha dichiarato in un’intervista: “Siamo sulla terra solo per riprodurci“. Un’affermazione che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. Vi raccomandiamo... La figlia 18enne di Elon Musk rinnega il padre e sceglie di cambiare cognome Ad aprile 2022, ha presentato una petizione presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles ed è prevista un'udienza sul caso a fine giugno.... ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 luglio 2022) Errol, ildel miliardario(51), ha rivelato di averun’altra figlia “non pianificata” con Jana Bezuidenhout, la suadi 35 anni. Lo ha riportato The Sun, a cui il 76enne ha dichiarato in un’intervista: “sulla terraper“. Un’affermazione che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. Vi raccomandiamo... La figlia 18enne dirinnega ile sceglie di cambiare cognome Ad aprile 2022, ha presentato una petizione presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles ed è prevista un'udienza sul caso a fine giugno.... ...

