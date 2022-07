Pubblicità

sportli26181512 : #Shakira, l'offerta a Piqué è da non credere: ma dietro al rifiuto c'è un motivo: Il difensore del Barcellona avreb… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Shakira a Piqué: ti pago i debiti e vado coi figli a Miami. Ma l’incontro finisce male - rada_maja : RT @Corriere: Shakira a Piqué: ti pago i debiti e vado coi figli a Miami. Ma l’incontro finisce male - Corriere : Shakira a Piqué: ti pago i debiti e vado coi figli a Miami. Ma l’incontro finisce male - serieB123 : Piqué-Shakira, l’offerta di lei: pago 2 milioni e mezzo del tuo debito e vado a Miami coi figli. Ma l’incontro fini… -

Sport Fanpage

...sono statie Gerard Piqué, che hanno annunciato la separazione il mese scorso dando il via libera a congetture e retroscena. L'ultimo riguarda proprio l'accordo di separazione e l'...Sempre secondo la trasmissione "Chisme No Like", la questione sarebbe stata oggetto anche di un incontro privato tra i due: "C'è stato un incontro trae Piqué, faccia a faccia, con i ... L'offerta di Shakira a Piqué: sono tanti soldi. Ma il faccia a faccia finisce male: È devastata Nuova puntata della telenovela Piqué-Shakira, separatisi poco più di un mese fa dopo quasi 12 anni di amore. A dare gli ultimi aggiornamenti è stata la trasmissione spagnola d’intrattenimento via web ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b117c0c2-9b02-7a32-2d9c-2e59ae39cf ...