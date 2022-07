Settimana negativa per le Borse europee, Milano -3,9% con crisi di governo (Di venerdì 15 luglio 2022) Il rimbalzo della seduta di venerdì 15 luglio non salva il bilancio dell'ottava, segnata dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti. A Piazza Affari tracollo di Saipem (-77,2% rispetto a 7 giorni prima) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022) Il rimbalzo della seduta di venerdì 15 luglio non salva il bilancio dell'ottava, segnata dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti. A Piazza Affari tracollo di Saipem (-77,2% rispetto a 7 giorni prima)

Pubblicità

iammmartina_ : Giusto in tempo prima di loggare persuasion, almeno la mia settimana non sembra essere del tutto negativa, anzi… - ghegola : @Pugliessino @CorazzaEfisia @Valter14032653 @MmTai7 @EnzaAltieri @arialuce1 @DGortanutti @AAFuster @Nereide… - alzastovolume : Tra una settimana il battesimo Loro stanno finalmente meglio clizia negativa I pianeti si sono riallineati Sicilia… - _Mic4810 : RT @maja90907968: Buongiorno ? e buon inizio di giornata a tutti/e. Ci attende una nuova giornata ????, e diciamo pure che ne abbiamo abbasta… - littIesatellite : @carrotsocks mini uff avevo immaginato ???? ho solo paura di averlo ripreso ma non credo sia umanamente possibile rip… -