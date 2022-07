Serie tv su Maradona, risarcimento per l’ex moglie Claudia Villafañe: “Si è sentita vittima di attacchi misogini” (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aggira intorno ai 10 milioni di dollari il risarcimento che la società di produzione BTF Media starebbe preparando per chi ha presentato esposti dopo la messa in onda di Maradona: Sueño Bendito, la Serie di Amazon Prime che racconta la storia di Diego Armando Maradona dai suoi inizi fino al successo mondiale, drammi inclusi. Il risarcimento riguarda in particolare Claudia Villafañe, ex moglie e madre di due figli del compianto atleta, e Guillermo Coppola, amico e manager che per anni si è occupato degli affari del campione. A darne notizia è stato il giornalista Ángel de Brito in LAM, come riporta Minutoar.com, che ha rivelato come si sarebbe deciso di procedere con il risarcimento senza rinunciare però a trasmettere la seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aggira intorno ai 10 milioni di dollari ilche la società di produzione BTF Media starebbe preparando per chi ha presentato esposti dopo la messa in onda di: Sueño Bendito, ladi Amazon Prime che racconta la storia di Diego Armandodai suoi inizi fino al successo mondiale, drammi inclusi. Ilriguarda in particolare, exe madre di due figli del compianto atleta, e Guillermo Coppola, amico e manager che per anni si è occupato degli affari del campione. A darne notizia è stato il giornalista Ángel de Brito in LAM, come riporta Minutoar.com, che ha rivelato come si sarebbe deciso di procedere con ilsenza rinunciare però a trasmettere la seconda ...

