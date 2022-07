Serie B | le trattative di giornata | Fabregas e Inzaghi incendiano il mercato | Brescia su Aramu | Mercato

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 17:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il colpoper il Como. I lombardi aspettano il sì del campione spagnolo ma non si limitano a quello. La proprietà indonesiana ha grandi ambizioni e sta puntando anche il giovane Binks del Bologna. Riflettori anche sulla Reggina che ha presentato il nuovo allenatore Pippo. Con l’ex Milan in panchina, i calabresi sono pronti a recuperare il tempo perduto sul. Primi obiettivi: Marco Modolo, Federico Barba e Riccardo Gagliolo per la difesa. E per la porta si sogna lo svincolato Salvatore Sirigu. BIG – Di certo non stanno a guardare le altre big. Il Bari vuole rinforzarsi in attacco: si puntano due grossi nomi: Simy della ...

