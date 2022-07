Serie B ig | Reggio svela i calendari S' inizia con Spal-Reggina e Benevento-Cosenza Derby all' 8°

Pubblicità

LaCnews24 : Calcio Calabria, la Serie B parte da Reggio Calabria: al via la presentazione dei calendari - LIVE… - Sms_Ita : La @Lega_B svela la nuova stagione. Nella splendida cornice di Reggio Calabria io secondo campionato nazionale sve… - sportli26181512 : Serie B, si parte il 13 agosto con Parma-Bari e Venezia-Genoa: Serie B, si parte il 13 agosto con Parma-Bari e Vene… - TuttoCagliari : LIVE TC - Nasce il calendario di Serie B: cerimonia da Reggio Calabria. Segui con noi la diretta! - sportli26181512 : Serie B, il calendario in diretta LIVE streaming dalle 20.30: Nasce stasera, nella suggestiva cornice del Lungomare… -

Commenta per primo ACalabria si è tolto il velo a una delle edizioni dellaB più attese degli ultimi anni. La presentazione dei calendari rappresenta il primo atto formale di una stagione che partirà poi ...... ha dominato il campionato diD nell'anno dell'interruzione per la pandemia, poi ha subito raggiunto la finale playoff in terza divisione " perdendola però contro laAudace " e infine al ...La nuova stagione di Serie B sta per partire e allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria viene svelato il calendario ...Finalmente ci siamo. Stasera conosceremo il calendario della Serie BKT 2022/2023. Quest'anno la LegaB ha scelto Reggio Calabria e per la precisione la magnifica cornice dell’Arena dello Stretto “Cicci ...