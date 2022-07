Serie A2 2022 2023 | Eurobasket Roma esclusa dal campionato

(Di venerdì 15 luglio 2022) Presso il Salone d’Onore del CONI () si è svolto il Consiglio Federale presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati c’è stato anche quello dell’dal prossimodiA2 maschile. La colpa è di non aver fornito (alla data del 7 luglio) prova del pagamento di compensi di un proprio tesserato risalenti alla stagione sportiva 2018/19, così come emerso dal Consent Award del Basketball Arbitral Tribunal del 9 maggio scorso e come confermato dalla FIBA che ha provveduto a bloccare il mercato in entrata del club. Tale irregolarità ha comportato l’apertura di un fascicolo da parte della Procura federale. SportFace.

