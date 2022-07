Serie A: tutti gli affari UFFICIALI (Di venerdì 15 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà...

Pubblicità

colellapao : @Giancarl0Moroni @dorinileonardo Sono le vere protagoniste della serie. Decidono le sorti e il destino di tutti pre… - giggigrobo : @baggi_michela @LinoPolipo @pasquino2000 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @DelmastroAndrea Non esistono diritti di s… - pnkmvn : @Guess_we_should vabbè a me non interessa molto del “blackwashing” (anche se non esiste in realtà) as long as mi va… - karmaflow888 : @borghi_claudio Io ho venti dipendenti e sono in difficoltà serie...avete fatto dare a noi datori l'anticipo di 200… - perchecomemai_ : Della serie i gatti sono anaffettivi: Ieri sono svenuta sul pianerottolo davanti alla porta di casa e il mio gatto… -