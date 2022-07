Serie A: Buffon avverte: “Potrei ritirarmi a 55” (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 17:32:51 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: On maratona di calcio. Gianluigi ‘Gigi’ Buffon affrontare in questo 2022/23 la sua 28esima stagione da calciatore professionista… e per ora non pensa ad appendere gli stivali al chiodo… oi guanti. L’ex giocatore della Juventus o del PSG sta affrontando la sua seconda stagione al Parma in Serie B (il club dove ha iniziato la sua carriera) e l’ingaggio chichizola (ex Getafe, UD Las Palmas o Cartagena) non lo spaventa. “Potrei andare in pensione a 55 anni”scherza durante un evento con i tifosi in questo precampionato 2022. “Ho giocato 10 anni al Parma nella mia prima vita, poi 20 anni alla Juve, uno a Parigi e ora torno a chiudere il cerchio in Emilia -Romagna. E io non ho 100 anni…” aggiunge il portiere italiano. Il portiere è stato il miglior ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 17:32:51 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: On maratona di calcio. Gianluigi ‘Gigi’affrontare in questo 2022/23 la sua 28esima stagione da calciatore professionista… e per ora non pensa ad appendere gli stivali al chiodo… oi guanti. L’ex giocatore della Juventus o del PSG sta affrontando la sua seconda stagione al Parma inB (il club dove ha iniziato la sua carriera) e l’ingaggio chichizola (ex Getafe, UD Las Palmas o Cartagena) non lo spaventa. “andare in pensione a 55 anni”scherza durante un evento con i tifosi in questo precampionato 2022. “Ho giocato 10 anni al Parma nella mia prima vita, poi 20 anni alla Juve, uno a Parigi e ora torno a chiudere il cerchio in Emilia -Romagna. E io non ho 100 anni…” aggiunge il portiere italiano. Il portiere è stato il miglior ...

