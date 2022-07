Serena Mollicone, la sentenza choc: cosa hanno deciso i giudici (Di venerdì 15 luglio 2022) La Corte d'assiste del Tribunale di Cassino ha assolto tutti gli imputati del processo per la morte di Serena Mollicone, la studentessa 18enne di Arce uccisa nel 2001: l'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Franco e altri due Carabinieri, l'ex vice comandante Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. Un vero e proprio colpo di scena, una sentenza del tutto clamorosa. La procura aveva chiesto 30 anni per Franco Mottola, 24 per il figlio Marco e 21 per la moglie Anna Maria, tutti accusati di omicidio volontario. La richiesta di pena maggiore per il 66enne ex comandante della stazione dei carabinieri era basata sui suoi "spiccatissimi" obblighi di garanzia che aveva nei confronti della 18enne. In aula anche i genitori di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) La Corte d'assiste del Tribunale di Cassino ha assolto tutti gli imputati del processo per la morte di, la studentessa 18enne di Arce uccisa nel 2001: l'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Franco e altri due Carabinieri, l'ex vice comandante Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. Un vero e proprio colpo di scena, unadel tutto clamorosa. La procura aveva chiesto 30 anni per Franco Mottola, 24 per il figlio Marco e 21 per la moglie Anna Maria, tutti accusati di omicidio volontario. La richiesta di pena maggiore per il 66enne ex comandante della stazione dei carabinieri era basata sui suoi "spiccatissimi" obblighi di garanzia che aveva nei confronti della 18enne. In aula anche i genitori di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli ...

Pubblicità

RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - TgrRai : Omicidio di Serena Mollicone: a 21 anni dal delitto di Arce, tutti i 5 imputati assolti per non aver commesso il fa… - Luxgraph : Omicidio di Serena Mollicone, assolti tutti gli imputati, dal maresciallo Franco Mottola al figlio Marco e alla mog… - gattobrutto : RT @gisellaruccia: I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino hanno assolto i 5 imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. U… - Fa_fanculo : RT @_RomamoR: Ha lottato per sua figlia e oggi avrebbe visto morire di nuovo Serena, indegna la sentenza che ha assolto gli imputati di un… -