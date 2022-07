Serena Mollicone, assolti tutti gli imputati, dal maresciallo Franco Mottola al figlio Marco e alla moglie. Urla in aula: «Assassini» | Fotostoria (Di venerdì 15 luglio 2022) L’accusa aveva chiesto la condanna a 30 anni per l’ex comandante della stazione di Arce. Gli imputati costretti a rifugiarsi dentro un bar protetti dalle forze dell’ordine Leggi su corriere (Di venerdì 15 luglio 2022) L’accusa aveva chiesto la condanna a 30 anni per l’ex comandante della stazione di Arce. Glicostretti a rifugiarsi dentro un bar protetti dalle forze dell’ordine

Pubblicità

RaiNews : La sentenza per il caso della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce assolve l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie e i… - RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - fanpage : ULTIM'ORA La Corte d’Appello ha assolto Franco Mottola e il figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena… - RivettiLaura : RT @mattia_torre: Serena Mollicone, 18 anni, entrata viva 21 anni fa in una caserma dei carabinieri e trovata morta in una discarica due gi… - emanuelino10 : RT @AlessandraBogl1: Quello che mi auguro e’ giustizia per Serena Mollicone, il suo amato papà Guglielmo ha lottato una vita per averla. Or… -