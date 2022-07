“Sembrava stanca”. Ivana Trump, ecco com’è morta. Parlano persone a lei vicine (Di venerdì 15 luglio 2022) È la notizia del giorno, almeno in Italia e forse negli Usa: Ivana Trump è morta, ad annunciarlo il suo ex marito, nonché ex presidente degli Stati Uniti D’America, Donald Trump. In queste ore si sta cercando di ricostruire l’ultimo giorno di vita di Ivana, cercando spiegazioni sulla sua morte arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da qual poco che si sa, Ivana Trump aveva cenato nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. La donna morirà poco dopo nel suo appartamento a New York: è qui che è stata trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d’ore in un locale dove però l’ex moglie di Donald non aveva accusato particolari malesseri. A raccontarlo sono gli stessi proprietari dell’Altesi Restaurant, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) È la notizia del giorno, almeno in Italia e forse negli Usa:, ad annunciarlo il suo ex marito, nonché ex presidente degli Stati Uniti D’America, Donald. In queste ore si sta cercando di ricostruire l’ultimo giorno di vita di, cercando spiegazioni sulla sua morte arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da qual poco che si sa,aveva cenato nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. La donna morirà poco dopo nel suo appartamento a New York: è qui che è stata trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d’ore in un locale dove però l’ex moglie di Donald non aveva accusato particolari malesseri. A raccontarlo sono gli stessi proprietari dell’Altesi Restaurant, un ...

