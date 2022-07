Selvaggia Lucarelli senza pietà contro Ilary Blasi: “Dura lex, sed lex…” (Di venerdì 15 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli sarà sempre al suo posto, come giurata, nello show del sabato sera, Ballando con le Stelle, a partire dal prossimo 8 ottobre. Intanto ha detto la sua sul caso dell’estate… Da qualche giorno i suoi tanti fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Temevano di perdere l’appuntamento del sabato sera con la loro giornalista – blogger preferita. Invece, anche per la prossima stagione, lei sarà al suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle. Selvaggia-Lucarelli-Ilary-Blasi-Altranotizia.itMilly Carlucci è felicissima. Perdere Selvaggia Lucarelli avrebbe significato rinunciare alla risorsa forse più importante della giuria, quella che meglio sa scandagliare nelle diverse anime dei concorrenti vip e tirare fuori il ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 15 luglio 2022)sarà sempre al suo posto, come giurata, nello show del sabato sera, Ballando con le Stelle, a partire dal prossimo 8 ottobre. Intanto ha detto la sua sul caso dell’estate… Da qualche giorno i suoi tanti fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Temevano di perdere l’appuntamento del sabato sera con la loro giornalista – blogger preferita. Invece, anche per la prossima stagione, lei sarà al suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle.-Altranotizia.itMilly Carlucci è felicissima. Perdereavrebbe significato rinunciare alla risorsa forse più importante della giuria, quella che meglio sa scandagliare nelle diverse anime dei concorrenti vip e tirare fuori il ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - Le_Baron__Rouge : RT @agente_zeta: Questa cosa di scrivere SELVAGGIA LUCARELLI È UNA PUTTANA per poi far finta di dissociarsi non fa per niente ridere, l… - infoitcultura : Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, arriva il gesto distensivo -