Selezione provinciale Miss Italia: questa sera appuntamento a San Nicola Manfredi (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti La Selezione provinciale del concorso nazionale farà tappa questa sera alle ore 21.30, iniziativa inserita nel ricco cartellone dell'Estate Sannicolese. Evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale di cui è Sindaco Arturo Leone Vernillo che dichiara: "Miss Italia è un concorso che fa parte della storia, delle tradizioni, del costume Italiano, ed è un onore ed un piacere poter ospitare una tappa, per il momento unica nel Sannio, anche perché richiama vasta attenzione sulla nostra cittadina, creando interesse da parte di tutti ed accresce sicuramente l'immagine di San Nicola Manfredi". Ho voluto che la Selezione si svolgesse sulle scalinate adiacenti il Municipio, luogo ...

