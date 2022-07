Sei sorelle, anticipazioni 18 luglio 2022: la mossa di don Ricardo (Di venerdì 15 luglio 2022) Nell'episodio della soap opera Sei sorelle del 18 luglio 2022 Don Ricardo non avrà nessuna intenzione di arrendersi e sarà disposto a tutto pur di mandare in rovina le nipoti. L'uomo, per riuscire nel suo intento, corromperà un operaio della fabbrica, in modo tale da avere informazioni su cosa accade in azienda. Nel frattempo, German comunicherà ad Adela che lascerà sua moglie per lei. Sei sorelle puntata 18 luglio 2022: Don Ricardo corrompe un operaio per rovinare le nipoti Don Ricardo, sin dal momento in cui è tornato a Madrid, ha cercato di prendersi la fabbrica sostenendo che gli spetta di diritto e la morte di suo fratello Don Fernando potrebbe giocare a suo favore (lui, però, non sa che il consanguineo è passato a miglior vita). ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 luglio 2022) Nell'episodio della soap opera Seidel 18Donnon avrà nessuna intenzione di arrendersi e sarà disposto a tutto pur di mandare in rovina le nipoti. L'uomo, per riuscire nel suo intento, corromperà un operaio della fabbrica, in modo tale da avere informazioni su cosa accade in azienda. Nel frattempo, German comunicherà ad Adela che lascerà sua moglie per lei. Seipuntata 18: Doncorrompe un operaio per rovinare le nipoti Don, sin dal momento in cui è tornato a Madrid, ha cercato di prendersi la fabbrica sostenendo che gli spetta di diritto e la morte di suo fratello Don Fernando potrebbe giocare a suo favore (lui, però, non sa che il consanguineo è passato a miglior vita). ...

Pubblicità

SignorTrofimov : RT @Lory0074: Videochiamata con le sorelle, si affaccia mamma 'come ti sei ingrassata!' e se ne va. È in famiglia che si raccolgono le sod… - Lory0074 : Videochiamata con le sorelle, si affaccia mamma 'come ti sei ingrassata!' e se ne va. È in famiglia che si raccolg… - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle. #alexgadea #seisorelle - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni #rai1 La #trama di #lunedì #18luglio - hazntimseyes : @ori_the_blind oddio ah aspe ma la serie di chiama “sei donne” o “sei sorelle”? -