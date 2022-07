"Scontrino da 508 euro? Ora vi dico tutto". Colpo di scena, parla il ristoratore (Di venerdì 15 luglio 2022) Ricordate lo Scontrino da 508 euro per una cena di pesce a San Benedetto del Tronto? Ebbene, non è finita. Come è noto a far infuriare il cliente sono stati i 4 primi pagati 280 euro. Adesso la parola passa al ristoratore che prova a difendersi affermando che il cliente pensava si trattasse di "pasta con le pannocchie". Come riporta Fanpage, lo Scontrino della discordia nel dettaglio riporta 100 euro per quattro antipasti da degustazione , altri 60 euro per quattro crudi, 56 euro per due bottiglie di rosè, 4 euro per l'acqua, 8 euro di coperto e i famosi 280 euro per quattro primo con "mezza plà-plà", come si usa dire a San Benedetto. Di fatto nel piatto c'erano due "batti batti" e l'aragosta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ricordate loda 508per una cena di pesce a San Benedetto del Tronto? Ebbene, non è finita. Come è noto a far infuriare il cliente sono stati i 4 primi pagati 280. Adesso la parola passa alche prova a difendersi affermando che il cliente pensava si trattasse di "pasta con le pannocchie". Come riporta Fanpage, lodella discordia nel dettaglio riporta 100per quattro antipasti da degustazione , altri 60per quattro crudi, 56per due bottiglie di rosè, 4per l'acqua, 8di coperto e i famosi 280per quattro primo con "mezza plà-plà", come si usa dire a San Benedetto. Di fatto nel piatto c'erano due "batti batti" e l'aragosta ...

