Sciopero aerei | tanti i voli a rischio nel weekend | ecco quali compagnie si fermeranno

(Di venerdì 15 luglio 2022) Sarà undifficile per chi ha in programma di partire, le agitazioni sindacali di alcuneaeree rischiano di paralizzare il traffico nei cieli tra sabato e domenica. Dopo i...

Pubblicità

ilpost : Domenica potrebbero esserci molti problemi per un altro sciopero degli aerei - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Sciopero aerei, migliaia di voli a rischio nel weekend: quanto dura e quali sono le compagnie che aderiscono https://… - Gazzettino : Sciopero aerei, migliaia di voli a rischio nel weekend: quanto dura e quali sono le compagnie che aderiscono - genovatoday : Sciopero nazionale del trasporto aereo di quattro ore - ItaliaRimborso : ?? Ecco cosa fare per partire informati e salvare la vacanza. ?? #ItaliaRimborso pronta a fornire l'assistenza ai p… -

domenica, tutti i voli a rischio La fascia oraria in cui il servizio è garantito è quella dalle 7:00 alle 10:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera. Per consultare tutte le ...'Nonostante la riduzione delle ore dida 24 a 4 imposta dalla Commissione di Garanzia per gli scioperi, piloti e assistenti di volo di queste compagnie porteranno avanti, nel rispetto delle ...I disservizi aerei stanno caratterizzando l’estate 2022. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti, stanno rovinando le vacanze a milioni di italiani, che hanno scelto il mezzo più ...Sciopero trasporto aereo – Codici: doveroso tutelare i diritti dei passeggeri. Sciopero trasporto aereo – Codici – Ci risiamo. Domenica 17 sarà l’ennesima giornata calda per i passeggeri a causa del ...