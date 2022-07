Sciopero aerei, ecco chi può avere il rimborso del biglietto e come chiederlo (Di venerdì 15 luglio 2022) Per procedere con la richiesta di rimborso bisogna conservare il biglietto aereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022) Per procedere con la richiesta dibisogna conservare ilaereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute.

