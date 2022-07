Sara Croce, il magnate ex fidanzato rinuncia alla causa: le aveva chiesto un milione. «Regali, viaggi e abiti di lusso» (Di venerdì 15 luglio 2022) Voleva chiederle un risarcimento di un milione di euro, ma ora si è tirato indietro e dovrà pagare 30mila euro di spese legali: un sospiro di sollievo per Sara Croce, showgirl e ‘Bonas’ di Avanti un altro, e per sua mamma. Il magnate Hormoz Vasfi, ex fidanzato di Sara, ha infatti rinunciato a farle causa dopo averle chiesto un maxirisarcimento, così il giudice civile di Pavia Simona Caterbi «dichiara la cessazione del contendente per intervenuta rinuncia all’azione da parte dell’attore». Non solo: l’uomo d’affari è stato condannato a rimborsare alla Croce e alla madre (anche lei citata in giudizio) le spese legali pari a 27.364 euro, più le spese generali. Come si ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 15 luglio 2022) Voleva chiederle un risarcimento di undi euro, ma ora si è tirato indietro e dovrà pagare 30mila euro di spese legali: un sospiro di sollievo per, showgirl e ‘Bonas’ di Avanti un altro, e per sua mamma. IlHormoz Vasfi, exdi, ha infattito a farledopo averleun maxirisarcimento, così il giudice civile di Pavia Simona Caterbi «dichiara la cessazione del contendente per intervenutaall’azione da parte dell’attore». Non solo: l’uomo d’affari è stato condannato a rimborsaremadre (anche lei citata in giudizio) le spese legali pari a 27.364 euro, più le spese generali. Come si ...

